Ali Babacan'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

Ali Babacan'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, terörsüz Türkiye sürecine destek verdiklerini ve bu süreçte toplumsal barışın önemini vurguladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Elbette zorluklar olacak ama yüzde 5 ihtimal bile olsa terörsüz bir Türkiye için bu süreci desteklemek gerekir. Bu süreci kıymetli görüyoruz." dedi.

Babacan, Muş'un Bulanık ilçesinde Rüstemgedik ve Sarıpınar belde belediyelerini ziyaret etti.

Burada kendisini karşılayanlarla bir araya gelen Babacan, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sorunlarının meşru ve demokratik siyaset zemininde çözülmesi gerektiğini söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Babacan, "Diyalog zemininin Türkiye'nin dört bir yanına yayılmasını ümit ediyorum. İlk günden beri bunun için çalışıyoruz. 1 Ekim'de başlayan süreci ihtiyatlı bir iyimserlikle karşıladık. 'Artık anaların ağlamayacağı, babaların gözyaşı dökmeyeceği, evlatların kara toprağa düşmeyeceği bir Türkiye için elimizi taşın altına koyarız' dedik." diye konuştu.

Türkiye'nin önünde yeni bir fırsat penceresinin açıldığını ifade eden Babacan, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye süreci, 1 Ekim'de Sayın (Devlet) Bahçeli'nin mecliste DEM Partili milletvekilleriyle tokalaşmasıyla başladı. Bu, daha önce görülmemiş bir adımdı. Ardından yaptığı açıklamalarla bu tutumunu sürdürdü. Hükümetin sahiplenmesi ise daha sonra geldi. Biz bu jesti ve açıklamaları görür görmez, burada ciddi bir niyet olduğunu düşündük. Elbette zorluklar olacak ama yüzde 5 ihtimal bile olsa terörsüz bir Türkiye için bu süreci desteklemek gerekir. Bu süreci kıymetli görüyoruz. Terör negatif bir kelimedir, bunun yerine daha pozitif kelimeler kullanılabilir. Toplumsal barışı esas alan bir isim daha doğru olabilirdi ancak süreci sabote etmemek, dar tartışmalarla gölgelememek için bu konuda çok fazla yorum yapmıyoruz. Daha yapıcı ve toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir dil kullanılabilir."

Babacan, daha sonra partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
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