Ali Babacan'dan Sadettin Saran tepkisi: Telefonla çağrılırsa gelmeyecek miydi?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınma usulünü eleştirerek, "Bugün Saadettin Saran'a, bir telefon ararsınız, ya arkadaş birkaç sorumuz daha var, şu saatte sizi adliyeye bekliyoruz dese gelmeyecek mi yani?" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınma usulüne tepki gösterdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınması tartışılmaya devam ederken; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"TELEFONLA ÇAĞIRILSA GELMEYECEK MİYDİ?"

Babacan, Tivi6 yayınında yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki önemli futbol kulüplerinden birisinin başkanının yurt dışındayken gel dediğinde gelebildiği bir ortamda, aynı insana siz deseniz ki bugün Saadettin Saran'a, bir telefon ararsınız, ya arkadaş birkaç sorumuz daha var, şu saatte sizi adliyeye bekliyoruz dese gelmeyecek mi yani? Yurt dışından çağrılıp çağrılmaz gelmiş de evinden adliye mi gelmeyecek? Niye evine polis gönderiyorsun da polis eşliğinde götürüyorsun değil mi? Bunlar işte Türkiye'de adalet duygusunu zedeleyen konular." dedi.

