Babacan'dan Hacı Bektaş-ı Veli Anma Mesajı

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının yıl dönümü dolayısıyla, "Bizlere bıraktığı sevgi, kardeşlik ve birlik çağrısı bugün de çağımıza ışık tutmaya devam eden Hacı Bektaş-ı Veli'yi Hakk'a yürüyüşünün yıl dönümünde rahmetle anıyorum" mesajını paylaştı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

Babacan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bizlere bıraktığı sevgi, kardeşlik ve birlik çağrısı bugün de çağımıza ışık tutmaya devam eden Hacı Bektaş-ı Veli'yi Hakk'a yürüyüşünün yıl dönümünde rahmetle anıyorum."

Kaynak: ANKA