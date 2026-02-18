Haberler

Ali Babacan'dan Juventus'u 5-2 Mağlup Eden Galatasaray İçin Tebrik Mesajı

Güncelleme:
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray'ı tebrik ederek, takımın başarılarının devamını diledi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray için tebrik mesajı paylaştı.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Juventus'u 5 golle mağlup ederek ülkemizi gururlandıran Galatasaray'ı yürekten kutluyorum. Milletimizin yüzünü güldüren Galatasaray'ın final maçını görmesini temenni ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Galatasaray, Juventus'u cehennemden çıkarmadı
