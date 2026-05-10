Babacan'dan Anneler Günü Mesajı: "Evlatları İçin, Torunları İçin Yaşanabilir Bir Türkiye'yi Hediye Etmek Zorundayız"

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "annelere evlatları için, torunları için yaşanabilir bir Türkiye'yi hediye etmek zorunda olduklarını" belirtti.

Babacan, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Bu ülkenin annelerine; acıyı, kaygıyı, yoksulluğu değil; adaleti, barışı, huzuru ve bereketi hediye etmek zorundayız. Evlatları için, torunları için yaşanabilir bir Türkiye'yi hediye etmek zorundayız. Biz her gün bu inançla yola koyuluyoruz. Anneler Günü kutlu olsun"

