Babacan'dan Anneler Günü Mesajı: "Evlatları İçin, Torunları İçin Yaşanabilir Bir Türkiye'yi Hediye Etmek Zorundayız"
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Anneler Günü dolayısıyla annelere adalet, barış ve huzur mesajı verdi.
(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "annelere evlatları için, torunları için yaşanabilir bir Türkiye'yi hediye etmek zorunda olduklarını" belirtti.
Babacan, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
"Bu ülkenin annelerine; acıyı, kaygıyı, yoksulluğu değil; adaleti, barışı, huzuru ve bereketi hediye etmek zorundayız. Evlatları için, torunları için yaşanabilir bir Türkiye'yi hediye etmek zorundayız. Biz her gün bu inançla yola koyuluyoruz. Anneler Günü kutlu olsun"
Kaynak: ANKA