Fatih'te karaya oturan yük gemisi kurtarıldı

FATİH Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturan Panama Bayraklı 'ALFAISALIAH' isimli gemi, kıyı emniyeti ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı. Gemi, İstanbul'dan Mısır'a seyir halindeyken karaya oturdu.

FATİH Ahırkapı Demir Sahası'nda Panama Bayraklı 'ALFAISALIAH' isimli gemi yük gemisi karaya oturdu. Gemi, bölgeye sevk edilen kıyı emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı. Karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

Olay, dün saat 19.50 sıralarında Ahırkapı Demir Sahası'nda meydana geldi. İstanbul'dan Mısır'a seyreden Panama Bayraklı 'ALFAISALIAH' isimli buğday yüklü gemi, demir sahasında karaya oturdu. Olayın ardından bölgeye kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Karaya oturan gemi ekipler tarafından kurtarılmasının ardından yüzdürüldü. Karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

'GEMİ BAŞARIYLA YÜZDÜRÜLDÜ'

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, " İstanbul'dan Mısır'a seyir halindeyken Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturan ALFAISALIAH isimli 225 m boyundaki dökme yük gemisi için KEGM-3 botumuz, KURTARMA-9 ve KURTARMA-21 Römorkörümüz, kılavuz kaptanımız ve balık adam ekibimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. Yapılan kontrollerin ardından İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda başlatılan kurtarma operasyonu neticesinde gemi, başarıyla yüzdürüldü" ifadeleri kullanıldı.

