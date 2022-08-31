Alevlerin sardığı dairede mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı

HATAY'da bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında 3 çocuk mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, evin balkonuna uzattığı merdiven ile çocukları kurtardı, yangın ise diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Antakya ilçesi Emek Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların kapladığı apartmandaki, 3 çocuk mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, evin balkonuna uzattığı merdiven yardımıyla çocukları alevlerin sardığı daireden kurtardı. Olay yerindeki sağlık ekiplerinin tedavilerini yaptığı çocukların, sağlık durumlarının iyi oldu öğrenildi. Yangın, itfaiye ekiplerince diğer dairelere sıçramadan söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.