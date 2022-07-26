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Alevlerin arasında kalan yaban keçisinin yaşam mücadelesi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Alevlerin arasında kalan yaban keçisinin yaşam mücadelesi

Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesinde 13 Temmuz'da başlayan orman yangınının üzerinden 11 gün geçtikten sonra vatandaşlar tarafından yaralı bir yaban keçisi bulundu.

Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesinde 13 Temmuz'da başlayan orman yangınının üzerinden 11 gün geçtikten sonra vatandaşlar tarafından yaralı bir yaban keçisi bulundu.

Alevlerden etkilenen ve yaralanan dişi yaban keçisi bitkin bir vaziyette bulan vatandaşlar Datça Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Ekipler tarafından bulunduğu yerden teslim alınan yaralı yaban keçisi Belediye yetkilileri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla İl Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

Yaralanan yaban keçisi Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından alınarak anlaşmalı hayvan hastanesine getirildi. Hayvan hastanesinde yapılan ilk tetkikte, dişi yaban keçisinin tüm vücudunda yanıkların olduğu tespit edildi. Keçinin yüzünün yandığı, her iki kulağının ve bir gözünü kaybedilebileceği raporlanırken, sağ ön ayak tırnağının düşebileceği bildirildi.

11 gündür yaşama direnen yaban keçisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve Hayvan Hastanesi klinik veteriner hekimleri yaban keçisinin yaşama tutunması için tüm müdahaleyi yaptıkları açıklandı.

(Bekir Tosun - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Güncel Haberler

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