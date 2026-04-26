Alevi Vakıfları Federasyonu'ndan Kırıkkanat'a Tepki: "Ayrıştırıcı ve İncitici İfadeler Asla Kabul Edilemez"

Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF) Yönetim Kurulu, Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat’ın Alevi kimliği üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ifadelerine tepki göstererek, "Toplumsal barışın, karşılıklı saygının ve bir arada yaşama kültürünün her zamankinden daha fazla önem taşıdığı bir dönemde inançlar, kimlikler ve aidiyetler üzerinden yapılan ayrıştırıcı ve incitici ifadeler asla kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

(ANKARA) - Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF) Yönetim Kurulu, Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat'ın Alevi kimliği üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadelerine tepki göstererek, "Toplumsal barışın, karşılıklı saygının ve bir arada yaşama kültürünün her zamankinden daha fazla önem taşıdığı bir dönemde inançlar, kimlikler ve aidiyetler üzerinden yapılan ayrıştırıcı ve incitici ifadeler asla kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

AVF Genel Başkanı Haydar Baki Doğan sosyal medya hesabından, Vakfın Yönetim Kurulu'nun Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat'ın, CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadelerine ilişkin açıklamasını yayımladı.

AVF'nin açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat tarafından kaleme alınan ve kamuoyuna yansıyan ifadelerde, Alevi kimliği üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sarf edilen hakaret içeren söylemleri büyük bir üzüntü ve kaygıyla karşılıyoruz. Toplumsal barışın, karşılıklı saygının ve bir arada yaşama kültürünün her zamankinden daha fazla önem taşıdığı bir dönemde; inançlar, kimlikler ve aidiyetler üzerinden yapılan ayrıştırıcı ve incitici ifadeler asla kabul edilemez. Alevilik, yüzyıllardır bu toprakların köklü bir inancı ve kültürel zenginliğidir. Bu inanca mensup bireyleri hedef alan ya da aşağılayan her türlü söylem, yalnızca bireylere değil, toplumsal birlikteliğimize de zarar vermektedir."

"Alevi toplumunun değerlerine yönelmiş bir saygısızlık olarak değerlendiriyoruz"

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bu ifadeleri, sadece bir kişiye yönelmiş bir saldırı olarak değil; aynı zamanda Alevi toplumunun değerlerine, kimliğine ve onuruna yönelmiş bir saygısızlık olarak değerlendiriyoruz. Demokratik bir toplumda eleştiri elbette mümkündür; ancak bu eleştirinin hakaret ve nefret diliyle yapılması kabul edilemez.

"Gerekli değerlendirme ve işlemlerin yapılmasını bekliyoruz"

Cumhuriyet'in temel değerlerini savunduğunu ifade eden Cumhuriyet gazetesinin, kendi bünyesinde yer alan yazarların kullandığı dil ve üslup konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda, söz konusu ifadelerle ilgili olarak gerekli değerlendirme ve işlemlerin yapılmasını bekliyoruz.

Alevi Vakıfları Federasyonu olarak; eşit yurttaşlık, inanç özgürlüğü ve toplumsal barış ilkeleri doğrultusunda, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz. Kimlikler üzerinden ayrıştırmaya, ötekileştirmeye ve nefret söylemine karşı durmaya devam edeceğiz.

Toplumun tüm kesimlerini sağduyulu olmaya, farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görmeye ve saygı temelinde ortak bir gelecek inşa etmeye davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA
