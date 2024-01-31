Üye Girişi
Haberler

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'ndan Hünkar Hacı Bektaş Veli Paneli

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Evlatları Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi Anlatıyor' panelinde, Hacı Bektaş Veli'nin tarihi şahsiyeti, Alevilik-Bektaşilik inancına katkıları ve manevi yönleri ele alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığınca "Evlatları Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi Anlatıyor" paneli yapıldı.

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, Başkanlığın konferans salonunda düzenlenen panelde konuşan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir, ilerideki süreçte akademik ve bilimsel çalışmalara imza atmayı amaçladıklarını belirtti.

Hacı Bektaş Veli'nin tarih boyunca ehlibeyte ve on iki imama bağlı olan Bektaşi ve Kızılbaş topluluklarınca sahiplenildiğini aktaran Özdemir, "Hazret-i Pir'in belki de en büyük mirası şahsiyetidir. Temsil ettiği her bir değer onun dünya görüşünün ve felsefesinin bir uzantısıdır. Horasan'dan Anadolu'ya Anadolu'dan Balkanlar'a uzanan büyük bir geçmişin ve birikimin neticesidir." ifadelerini kullandı.

Hacı Bektaş Veli'nin Alevi belleğinde hem seyit hem de Türk eri olarak yaşadığını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu iki kavram ehlibeyt merkezli İslam imanıyla yüksek Türk kültürü birliğinin sembolik bir yansımasıdır. Dolayısıyla Horasan'ın Alevilik için bir kimlik olduğunu ve bunu yitirmenin inancı, köksüz bir ağaca dönüştüreceğini yeri gelmişken ifade etmek istiyorum. Başkanlık olarak Hazreti Pir'in mirasını korumayı ve yaşatmayı bir vazife olarak telakki ettiğimiz gibi gelecek nesillere aktarmayı da görevlerimiz arasında görmekteyiz."

Hüseyin Hürrem Ulusoy ve Timur Can Ulusoy'un konuşmacı oldukları panelde, Hacı Bektaş Veli'nin tarihi şahsiyeti, Alevilik-Bektaşilik inancına sunduğu katkılar, eserleri ve manevi yönleri ele alındı.

Başkan Özdemir'in katılımcılara plaket vermesinin ardından program sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Hacı Bektaş Veli Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İncir ağaçları çiçek açar mı? İncir ağacı özellikleri! Rüyada İncir ağacı görmek ne anlama gelir? Rüyada incir ağacı görmek ne demek? 2 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 2 Şubat Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Rüyada doğum yaptığını görmek ne anlama gelir? Diyanete göre rüyada birinin doğum yaptığını görmek nedir? Rüyada kendinin doğum yaptığını görmek? Şifa İstemem Balından şarkı sözleri! Şifa İstemem Balından dinle! Şifa İstemem Balından sözleri neler? Benim Neler Çektiğimi Kim Bilir türkü sözleri! Benim Neler Çektiğimi Kim Bilir sözleri neler? 15 Şubat hangi burç? 15 Şubat'ta doğanların burcu nedir? 15 Şubat doğumluların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 15 Şubat burç özellikleri neler? 14 Şubat hangi burç? 14 Şubat'ta doğanların burcu nedir? 14 Şubat doğumluların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 14 Şubat burç özellikleri neler? 13 Şubat hangi burç? 13 Şubat'ta doğanların burcu nedir? 13 Şubat doğumluların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 13 Şubat burç özellikleri neler? 12 Şubat hangi burç? 12 Şubat'ta doğanların burcu nedir? 12 Şubat doğumluların burcu ne? Yükseleni ve alçalanı ne? 12 Şubat burç özellikleri neler? FED faiz kararı neden açıklanmadı 31 Ocak? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak 2024? FED faiz kararı ne oldu, açıklandı mı? SON DAKİKA! FED faiz açıklaması Ömer Yeşilbaş kimdir? Survivor dans jürisi Ömer Yeşilbaş kimdir? Çisil Sıkı kimdir? Survivor dans jürisi Çisil Sıkı kimdir? Aydan Uysal kimdir? Survivor dans jürisi Aydan Uysal kimdir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title