Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'ndan Hünkar Hacı Bektaş Veli Paneli

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığınca "Evlatları Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi Anlatıyor" paneli yapıldı.

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, Başkanlığın konferans salonunda düzenlenen panelde konuşan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir, ilerideki süreçte akademik ve bilimsel çalışmalara imza atmayı amaçladıklarını belirtti.

Hacı Bektaş Veli'nin tarih boyunca ehlibeyte ve on iki imama bağlı olan Bektaşi ve Kızılbaş topluluklarınca sahiplenildiğini aktaran Özdemir, "Hazret-i Pir'in belki de en büyük mirası şahsiyetidir. Temsil ettiği her bir değer onun dünya görüşünün ve felsefesinin bir uzantısıdır. Horasan'dan Anadolu'ya Anadolu'dan Balkanlar'a uzanan büyük bir geçmişin ve birikimin neticesidir." ifadelerini kullandı.

Hacı Bektaş Veli'nin Alevi belleğinde hem seyit hem de Türk eri olarak yaşadığını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu iki kavram ehlibeyt merkezli İslam imanıyla yüksek Türk kültürü birliğinin sembolik bir yansımasıdır. Dolayısıyla Horasan'ın Alevilik için bir kimlik olduğunu ve bunu yitirmenin inancı, köksüz bir ağaca dönüştüreceğini yeri gelmişken ifade etmek istiyorum. Başkanlık olarak Hazreti Pir'in mirasını korumayı ve yaşatmayı bir vazife olarak telakki ettiğimiz gibi gelecek nesillere aktarmayı da görevlerimiz arasında görmekteyiz."

Hüseyin Hürrem Ulusoy ve Timur Can Ulusoy'un konuşmacı oldukları panelde, Hacı Bektaş Veli'nin tarihi şahsiyeti, Alevilik-Bektaşilik inancına sunduğu katkılar, eserleri ve manevi yönleri ele alındı.

Başkan Özdemir'in katılımcılara plaket vermesinin ardından program sona erdi.