Alevi-Bektaşi Başkanlığından Muharrem Ayında Aşure İkramı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından, muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

Başkanlığın Kızılay'daki hizmet binası önünde, Kerbela şehitleri ve Hz. Hüseyin'i anmak amacıyla program düzenlendi.

Hazırlanan yaklaşık 3 bin kişilik aşure lokmaları, yoldan geçen araç sürücülerine, toplu taşıma araçlarındaki yolculara ve çevrede bulunan vatandaşlara da ikram edildi.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, "'Birlik için sözümüz var' diye yola koyulduk. Bugün de birliğimizi beraberliğimizi paylaşmak için Kızılay Meydanı'ndayız. Canlarımızla lokmalarımızı paylaşıyoruz, Hak katında kabul olması dileğiyle." dedi.