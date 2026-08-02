ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-ALES/2) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-ALES/2) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün yapılan 2026-ALES/2'nin temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.
Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 12 Ağustos'ta sona erecek.