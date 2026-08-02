Haberler

ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-ALES/2) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-ALES/2) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün yapılan 2026-ALES/2'nin temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 12 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Emniyet ifadesinde tek tek açıkladı! İşte aylık geliri ve mal varlığı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadının acı sonu: Fotoğraf çekerken canından oldu

Fotoğraf çekerken canından oldu
Veliaht Prens istedi, Trump yaptı! Gündem yaratacak İran iddiası

Veliaht Prens istedi, Trump kırmadı! Bu iddia gündem yaracak cinsten
Pazarda 'seçmece' tartışması kanlı bitti: Esnaf, kadının kafasını kırdı

Bu görüntüler semt pazarından: Seçmece yapan kadının kafasını kırdı
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor

Yılın transfer bombası patladı! Salah Süper Lig'e hayırlı olsun
Özür diledi ama kurtulamadı! Zabıta tezgâhını kaldırdı

"Ben böyle bir insan değilim" dedi ama faturası çok ağır oldu
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi
e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Milyonlar aynı ekrana akın ediyor

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Milyonlar aynı ekrana akın ediyor