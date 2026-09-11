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Albüm: Mısır'da düzenlenen 2. El-Alameyn Uluslararası Havacılık Fuarı sona erdi

Albüm: Mısır'da düzenlenen 2. El-Alameyn Uluslararası Havacılık Fuarı sona erdi
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EL DABAA, 11 Eylül (Xinhua) -- Mısır'ın kuzeyindeki El-Alameyn kentinde düzenlenen 2. El-Alameyn Uluslararası Havacılık Fuarı üç gün süren gösteri ve sergilerin ardından perşembe günü sona erdi.

EL DABAA, 11 Eylül (Xinhua) -- Mısır'ın kuzeyindeki El-Alameyn kentinde düzenlenen 2. El-Alameyn Uluslararası Havacılık Fuarı üç gün süren gösteri ve sergilerin ardından perşembe günü sona erdi.

Mısır yetkilileri etkinlik sırasında çeşitli anlaşmalar ve işbirliğine dayalı mutabakatların imzalandığını açıkladı.

Kaynak: Xinhua
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