Albüm: Mısır'da düzenlenen 2. El-Alameyn Uluslararası Havacılık Fuarı sona erdi
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EL DABAA, 11 Eylül (Xinhua) -- Mısır'ın kuzeyindeki El-Alameyn kentinde düzenlenen 2. El-Alameyn Uluslararası Havacılık Fuarı üç gün süren gösteri ve sergilerin ardından perşembe günü sona erdi.
EL DABAA, 11 Eylül (Xinhua) -- Mısır'ın kuzeyindeki El-Alameyn kentinde düzenlenen 2. El-Alameyn Uluslararası Havacılık Fuarı üç gün süren gösteri ve sergilerin ardından perşembe günü sona erdi.
Mısır yetkilileri etkinlik sırasında çeşitli anlaşmalar ve işbirliğine dayalı mutabakatların imzalandığını açıkladı.
Kaynak: Xinhua