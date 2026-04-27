Albüm: İstanbul'daki Türkiye-Çin Dostluk ve Birlik Hatıra Ormanı'nda Fidan Dikme Etkinliği Düzenlendi

İSTANBUL, 27 Nisan (Xinhua) -- İstanbul Havalimanı yakınlarında bulunan Türkiye-Çin Dostluk ve Birlik Hatıra Ormanı'nda ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

Orman Genel Müdürlüğü ve Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği'nin desteğiyle pazar günü düzenlenen etkinliğe, Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong'un yanı sıra Çin'in Shanghai kentinden gelen bir heyet de katıldı.

