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Albüm: İspanya'da orman yangınları nedeniyle ilan edilen ulusal acil durum kaldırıldı

Albüm: İspanya'da orman yangınları nedeniyle ilan edilen ulusal acil durum kaldırıldı
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MADRİD, 31 Temmuz (Xinhua) -- İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkenin Avila eyaletinde ve Madrid bölgesinde orman yangınları nedeniyle ilan edilen ulusal acil durumun sona erdiğini duyurdu.

MADRİD, 31 Temmuz (Xinhua) -- İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkenin Avila eyaletinde ve Madrid bölgesinde orman yangınları nedeniyle ilan edilen ulusal acil durumun sona erdiğini duyurdu.

Sanchez, perşembe günü yaptığı açıklamada, Avila ve Madrid'deki yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını, ancak yeni sıcak hava dalgası ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle ülkenin diğer bölgelerinde yangınlarla mücadelenin sürdüğünü söyledi.

Kaynak: Xinhua
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