Albüm: Filistinliler Yerel Seçim İçin Sandık Başında

EL HALİL, 26 Nisan (Xinhua) -- Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinliler cumartesi günü yerel seçimler için sandık başına gitti. Gazze'de 20 yıl sonra ilk kez yerel seçim düzenlenirken, seçimler yalnızca Deyr el-Belah kentiyle sınırlı kaldı.

Filistin Merkez Seçim Komisyonu'na göre, oy verme merkezleri yerel saatle 07.00'de açıldı ve oy verme işlemi Deyr el-Belah'ta saat 17.00'ye, Batı Şeria'da ise saat 19.00'a kadar sürdü.

Komisyon, yaklaşık 1,3 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua