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Filipinler'de şiddetli yağışlar yüz yüze eğitimi durdurdu

Filipinler'de şiddetli yağışlar yüz yüze eğitimi durdurdu
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Filipinler'de tropikal kasırgalar ve güneybatı musonunun neden olduğu şiddetli yağışlar, Metro Manila dahil 13 kentte yüz yüze eğitime ara verilmesine yol açtı. Sel ve heyelanlar ülke genelinde etkili olurken, sel kontrol projelerindeki yolsuzluklar nedeniyle altyapının bakımsız kalması afet müdahale kapasitesini olumsuz etkiliyor.

QUEZON, 17 Ağustos (Xinhua) -- Filipinler hükümeti, ülkede etkisini sürdüren tropikal kasırgalar ve güneybatı musonunun yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle Metro Manila'nın da aralarında bulunduğu 13 kentte yüz yüze eğitime ara verildiğini duyurdu.

Yerel medyada pazartesi günü yer alan haberlere göre, aşırı yağışlar ülke genelinde şiddetli sel ve heyelanlara neden oldu. Sel kontrol projeleriyle ilgili büyük çaplı yolsuzluk nedeniyle temel altyapının bakımsız kaldığı ve ilgili çalışmaların tamamlanamadığı ülkede afet müdahale kapasitesi yetersiz kalıyor.

Kaynak: Xinhua
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