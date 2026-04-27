Albüm: Çin'in Sıfır Gümrük Vergisi Politikası Ruandalı Çiftçiler İçin Kalkınmanın Yolunu Açtı

Ruanda'nın doğu bölgesindeki Rwamagana Sanayi Parkı'nda bulunan Fisher Global tarım fabrikasında çalışan işçiler, 14 Nisan 2026. (Fotoğraf: Ju Yinhe/Xinhua)

KİGALİ, 27 Nisan 2026 (Xinhua) -- Çin'in sıfır gümrük vergisi politikası ve Çin pazarının güçlü talebinin desteğiyle, Çin'e yönelik artan biber ihracatı Ruanda'nın Kayonza bölgesindeki yüzlerce çiftçi için kalkınmanın yolunu açıyor. Küçük bir tarım faaliyeti olarak başlayan girişim, kısa sürede çiftçiler, işçiler ve ihracatçılar için hayatlarını değiştiren bir fırsata dönüştü.

Bu dönüşümün merkezinde, 2022 yılında Çin'e kurutulmuş biber ihraç etmeye başlayan Ruandalı bir tarım şirketi olan Fisher Global yer alıyor. Hızla büyüyen şirket, biberi, kırsal topluluklarda yaşayanlar için en umut vaadeden gelir getirisi yüksek ürünlerden biri haline getirdi.

Ruanda'nın doğu bölgesindeki Kayonza Bölgesi'nin İbiza köyünde biber toplayan çiftçi, 14 Nisan 2026. (Fotoğraf: Ju Yinhe/Xinhua)Ruanda'nın doğu bölgesindeki Rwamagana Sanayi Parkı'nda bulunan Fisher Global tarım fabrikasındaki kurutulmuş acı biberleri kontrol eden imalat müdürü, 14 Nisan 2026. (Fotoğraf: Ju Yinhe/Xinhua)Ruanda'nın doğu bölgesindeki Rwamagana Sanayi Parkı'nda bulunan Fisher Global tarım fabrikasında çalışan işçiler, 14 Nisan 2026. (Fotoğraf: Ju Yinhe/Xinhua)Ruanda'nın doğu bölgesindeki Rwamagana Sanayi Parkı'nda bulunan Fisher Global tarım fabrikasındadepolananacı biberler, 14 Nisan 2026. (Fotoğraf: Ju Yinhe/Xinhua)

