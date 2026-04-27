Albüm: Çin'in Sıfır Gümrük Vergisi Politikası Ruandalı Çiftçiler İçin Kalkınmanın Yolunu Açtı
Ruanda'nın doğu bölgesindeki Rwamagana Sanayi Parkı'nda bulunan Fisher Global tarım fabrikasında çalışan işçiler, 14 Nisan 2026.
KİGALİ, 27 Nisan 2026 (Xinhua) -- Çin'in sıfır gümrük vergisi politikası ve Çin pazarının güçlü talebinin desteğiyle, Çin'e yönelik artan biber ihracatı Ruanda'nın Kayonza bölgesindeki yüzlerce çiftçi için kalkınmanın yolunu açıyor. Küçük bir tarım faaliyeti olarak başlayan girişim, kısa sürede çiftçiler, işçiler ve ihracatçılar için hayatlarını değiştiren bir fırsata dönüştü.
Bu dönüşümün merkezinde, 2022 yılında Çin'e kurutulmuş biber ihraç etmeye başlayan Ruandalı bir tarım şirketi olan Fisher Global yer alıyor. Hızla büyüyen şirket, biberi, kırsal topluluklarda yaşayanlar için en umut vaadeden gelir getirisi yüksek ürünlerden biri haline getirdi.
depolananacı biberler, 14 Nisan 2026. (Fotoğraf: Ju Yinhe/Xinhua)