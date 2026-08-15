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Jinshi İlçesi Biyolojik Üretimle Ekonomiye İvme Kazandırıyor

Jinshi İlçesi Biyolojik Üretimle Ekonomiye İvme Kazandırıyor
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Çin'in Hunan eyaletindeki Jinshi ilçesi, 1950'lere dayanan biyolojik üretim sektörünü son yıllarda hızla geliştiriyor. İlçede 41 şirket, biyolojik tarım, biyomedikal ve biyolojik gıda alanlarında faaliyet gösterirken 200'den fazla yüksek kaliteli sentetik biyoloji ürünü üretiliyor. 2026'nın ilk yarısında sektör, 2,09 milyar yuan (yaklaşık 310 milyon ABD doları) üretim hacmine ulaşarak yerel ekonomiye önemli katkı sağladı.

CHANGDE, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Changde kentine bağlı Jinshi ilçesi, 1950'lere dayanan biyolojik üretim sektörünü geliştirmeye yönelik çalışmalarına son yıllarda hız verdi.

Biyolojik tarım, biyomedikal ve biyolojik gıda gibi alanlarda faaliyet gösteren 41 şirkete ev sahipliği yapan ilçede, 200'den fazla yüksek kaliteli sentetik biyoloji ürününün de üretimi sürdürülüyor.

Biyolojik üretim endüstrisi 2026'nın ilk yarısında 2,09 milyar yuan (yaklaşık 310 milyon ABD doları) değerinde bir üretim hacmi oluşturarak yerel ekonomiye yeni bir ivme kazandırdı.

Kaynak: Xinhua
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