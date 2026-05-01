Albüm: Çin'in Jilin Eyaletinde Robotların Otonom Becerileri Geliştiriliyor

CHANGCHUN, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da bulunan biyonik robot inovasyon merkezinde robotlara kavrama, yürüme ve uzanma gibi becerileri öğretiliyor. Eğitim alanındaki robotlar, eylem gösterimi, veri toplama, hassas kalibrasyon ve tekrarlanan hata düzeltme süreçlerinden geçiyor.

Hareket yakalama ekipmanı kullanan robot mühendisi Wang Tingting, robotların gerçek ortamlarda doğru, istikrarlı ve güvenli çalışabilmesini sağlamak amacıyla basit bir sıralama işlemi gibi görünen hareketleri yüzlerce kez tekrarlıyor.

