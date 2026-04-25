Albüm: Çin'de Uzay Günü Etkinliği Kapsamında Düzenlenen Sergiye Yoğun İlgi

CHENGDU, 25 Nisan (Xinhua) -- "Yetmiş Yıllık Göksel Yol, Ortak Kozmos İnancı" temasıyla 11. Çin Uzay Günü'nü kutlayan etkinlik, cuma günü Çin'in Chengdu kentinde başladı.

Bu yılki etkinlik, açılış töreni, havacılık ve uzay bilimi sergisi, havacılık ve uzay kültürü ve sanat forumu gibi bir dizi etkinlikle gerçekleşiyor. Çin'in ilk uydusu Dongfanghong-1'in 24 Nisan 1970'te uzaya fırlatılmasını anmak üzere 2016 yılından bu yana her 24 Nisan'da Çin Uzay Günü kutlanıyor.

