Albüm: Çin'de Çığır Açan Gelişme: Felçli Hasta Beyin-bilgisayar Arayüzüyle El Kontrolünü Yeniden Kazandı

NANCHANG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'de Nanchang Üniversitesi bağlı 1. Hastane'den bir beyin cerrahisi ekibi tamamen vücuda yerleştirilebilen, kablosuz ve tam işlevsel (Triple-F) beyin-bilgisayar arayüzü sisteminin ilk klinik operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi.

Beyin zarı altına yerleştirilen esnek elektrotlar kullanan "Triple-F" sistemi, beyin dokusuna doğrudan müdahale etmeden sinir sinyallerini yakalayabiliyor.

Sistem, beyinden gelen komutları 50 milisaniyenin altında bir hızla işleyerek kasları harekete geçiren elektriksel uyarılara dönüştürüyor. Bu teknoloji sayesinde omurilik yaralanması nedeniyle felç olan 29 yaşındaki eski bir sanat öğretmeni, operasyondan sadece bir ay sonra yemek yeme, yazma ve resim yapma gibi el becerilerini yeniden kazandı.

