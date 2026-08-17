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BM Çölleşme Konferansı Ulan Batur'da Başladı

BM Çölleşme Konferansı Ulan Batur'da Başladı
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BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 17. Taraflar Konferansı, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da başladı. 'Toprağı Onarmak, Umudu Yeşertmek' temasıyla düzenlenen konferans, çölleşme ve kuraklıkla mücadeleyi hızlandırmayı hedefliyor; 197 ülkeden 12.000 temsilci katılıyor.

ULAN BATUR, 17 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 17. Taraflar Konferansı, pazartesi günü Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da başladı.

"Toprağı Onarmak, Umudu Yeşertmek" temasıyla düzenlenen konferans çölleşme, arazi bozulması ve kuraklıkla mücadeleyi hızlandırmaya odaklanıyor. Önemli bir küresel platform işlevi gören etkinlik, sözleşmeye taraf 197 ülkeden 12.000 temsilciyi bir araya getiriyor.

Kaynak: Xinhua
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