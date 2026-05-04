Albüm: ABD'li Spirit Havayolları, İran'daki Savaşın Yakıt Fiyatlarını Artırması Nedeniyle Faaliyetlerini Durdurdu

NEW YORK, 4 Mayıs (Xinhua) -- İflas etmiş ABD'li düşük maliyetli havayolu şirketi Spirit Airlines, önerilen federal kurtarma paketi için finansörlerden destek gelmeyince cumartesi günü faaliyetlerini durdurdu. Bu durum, İran'daki savaşla bağlantılı ilk havayolu iflası olarak kayda geçti.

Havayolu şirketi, internet sitesinde tüm uçuşların iptal edildiğini ve müşteri hizmetlerinin artık kullanılamadığını duyurdu.

