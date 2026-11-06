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Albares, uçaklara yönelik bomba ihbarlarını hibrit saldırı olarak niteledi

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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Avrupa'da uçaklara yönelik asılsız bomba ihbarlarının "hibrit saldırı ve psikolojik savaş girişimi" olduğunu belirtti. Albares, 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde benzer dış müdahaleler olabileceği uyarısında bulundu.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, son dönemlerde Avrupa'da uçaklara yönelik asılsız bomba ihbarlarının "hibrit saldırı ve psikolojik savaş girişimi" olduğunu belirtti.

Albares, İspanya'nın devlet televizyonu RTVE'ye verdiği demeçte, uçaklardaki bomba ihbarlarının ne olduğunu anlamanın biraz zaman alacağını ancak bu tehdit dalgasının bir tesadüf olmadığının açık olduğunu söyledi.

"Benim açımdan en mantıklı sonuç, hibrit saldırı ve psikolojik savaş girişimiyle karşı karşıya olduğumuzdur." diyen Albares, şöyle devam etti:

"Avrupa'da bu türden birçok olay görüyoruz. Örneğin dijital platformlara, süpermarketlerin soğutmalı depolarına yapılan saldırılarda. Dünyada Avrupa'yı zayıflatmak için bu şekilde hareket eden aktörler var. Avrupa, demokrasi, hoşgörü, ekonomik büyüme, yeniden dağıtım ve sosyal adaleti birleştiren projenin büyük kalesi, büyük umududur ve bu, güçlünün yasasına geri dönmek isteyenleri rahatsız ediyor."

İspanyol bakan, bu saldırıların faillerinin tespit edilmesinin ise zor olacağının altını çizdi.

İspanya'da 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde benzer dış müdahalelerin olabileceği uyarısında bulunan Albares, "İsim vermiyorum ancak bunun sadece olabileceğini düşünmekle kalmamalı, olacağını varsaymalı ve Avrupa genelinde, Romanya, Almanya, Fransa ve Doğu Avrupa ülkelerinde olduğu gibi etkisini önlemek için önlemler almalıyız. Avrupa Komisyonu, toplumlar için özellikle hassas zamanlar olan seçim dönemlerindeki müdahaleleri dikkate alıyor. Bu, bizi istikrarsızlaştırmak ve bölmek isteyenler için iyi bir fırsat çünkü bizi zayıflattıklarını ve Avrupa projesini sulandırmak istediklerini biliyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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