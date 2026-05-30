ABD'deki McKinley Dağı'nda düşen dağcılardan 3'ünün hayatını kaybettiği bildirildi

Güncelleme:
ABD'nin Alaska eyaletindeki McKinley Dağı'nda 5 bin 547 metre yükseklikten düşen 4 dağcıdan 3'ü hayatını kaybetti, bir dağcı ise kurtarıldı.

Kaybolan 4 kişilik gruptaki 3 dağcının öldüğü belirtilen açıklamada, sağ kurtarılan bir dağcının ise durumunun kritik olduğu kaydedildi.

ABD'nin Alaska eyaletinde, Kuzey Amerika'nın en yüksek zirvesi olan McKinley Dağı'nda 7 kişilik ekipten 4 dağcı, Denali Geçidi yakınlarında yaklaşık 5 bin 547 metre yükseklikteyken düşmüştü.

Kalan 3 dağcı, düşen kişilere yardım etmeye çalıştıktan sonra 5 bin 181 metre yükseklikteki kamp alanına geri dönmüştü.

McKinley Dağı'nda tırmanış sezonu genellikle nisan sonundan temmuz ortasına kadar sürerken, her yıl yalnızca 1000 ila 1200 dağcı, yaklaşık 17 gün süren zirve yolculuğuna çıkmayı deniyor.

ABD'nin Alaska eyaletindeki McKinley Dağı'nın zirvesi 6 bin 190 metre yüksekliğindedir.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
