Alaska'da Demokrat Peltola oy farkını 10 binin üzerine çıkardı

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ABD'de 3 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerinden yaklaşık iki hafta sonra oy sayımının devam ettiği Alaska eyaletinde Demokrat aday Mary Peltola, Cumhuriyetçi rakibi karşısındaki oy farkını biraz daha açtı.

Sıralı tercihli oy verme işlemleri dolayısıyla oy sayım sürecinin halen devam ettiği Alaska'da Demokratlar Senato koltuğunu kazanmaya yakın.

Amerikan Associated Press (AP) ajansının paylaştığı güncel verilere göre Demokrat Peltola, Cumhuriyetçi rakibi Dan Sullivan'a karşı oy farkını yaklaşık 6 binden 10 binin üzerine çıkardı.

Oyların yaklaşık yüzde 96'sının sayıldığı eyalette Peltola şu ana dek 138 bin 240 oy (yüzde 49,84) alırken, Sullivan ise 127 bin 828 oy (yüzde 46,09) aldı.

Görevdeki senatörle aynı adı taşıyan bir diğer aday olan Daniel J. Sullivan Jr. ise 4 bin 560 oy aldı; böylece iki Sullivan'ın toplam oy sayısı 132 bin 388'e ulaştı, ancak bu rakam da Peltola'nın oyunun gerisinde kalıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratları seçim sahtekarlığıyla suçlayarak, seçmenlerin kafasını karıştırmak ve görevdeki Cumhuriyetçi senatörü zayıflatmak için aynı adlı bir başka kişiyi aday gösterdiklerini savunmuş ve seçimlerin iptal edilmesi gerektiğini savunmuştu.

Cumhuriyetçiler Colorado'da bir koltuk kaybetti

Öte yandan Trump'ın desteklediği Cumhuriyetçi aday Lauren Boebert, Colorado'daki Temsilciler Meclisi koltuğunu kaybederken, eyaletteki seçimleri Demokrat aday Eileen Laubacher kazandı.

Güncel sonuçların ardından Demokratlar Temsilciler Meclisinde 256 sandalyeye ulaşırken, Cumhuriyetçiler ise 169 sandalyede kaldı.

Senatoda ise Cumhuriyetçilerin 44 sandalyesine karşılık Demokratların 55 sandalyesi bulunuyor.

Kaynak: AA