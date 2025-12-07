Haberler

ABD'nin Alaska eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Alaska eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
ABD'nin Alaska eyaletinde, Yakutat bölgesi merkezli 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

ABD'nin Alaska eyaletinde, ilk belirlemelere göre 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Alaska'nın Yakutat bölgesi olduğu bilgisini paylaştı.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. USGS, aynı bölgede yaklaşık bir saat içinde ilk ikisi 4,7 ve diğeri 4,1 büyüklüğünde olan 3 deprem daha bildirdi.

CAN YA DA MAL KAYBI BELİRTİLMEDİ

Depremler nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi. Söz konusu bölgede çok az insan nüfusu bulunuyor.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
