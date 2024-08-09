Alaşehir İlçe Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplantısı yapıldı.

Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne personel ve araç desteklerinin süreceğini belirtti.

Yaşlılar için bankacılık işlemleri kursu açılmasını öneren Öküzcüoğlu, "Her banka önünde, bankamatik başında yaşlılar maaşını çektirebilecek bir kişi arıyor. En azından maaşlarını kendilerinin çekebileceği kadar bankamatik kullanmayı, internet bankacılığını öğretmek yaşlı vatandaşlarımız için faydalı olacaktır." diye konuştu.

Alaşehir Halk Eğitimi Müdürü Orhan Aktaş da 2023-2024 eğitim öğretim döneminde 75 alanda 622 kurs açıldığını, bu kurslarda 10 bin 565 kursiyerin eğitim gördüğünü anlattı.

Toplantıda 2023-2024 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı planlaması yapıldı.