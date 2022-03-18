Alaşehir'deki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Alaşehir'deki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

AA - Ali Yıldırım - Güncel
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Alaşehir'deki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki farklı adresteki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki farklı adresteki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, 2 adreste yaptığı aramalarda 152,21 gram metamfetamin, 0,64 gram bonzai, 4,5 gram esrar, 2 tabanca, 10 mermi ve 2 uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.U. (38) ile O.K. (24) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

AA / Ali Yıldırım - Güncel

Uyuşturucu, Hisarcık, Alaşehir, Manisa, Güncel, Haberler

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