Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler

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Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AA - Ali Yıldırım - Güncel
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Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda kovalamaca sonucu yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda kovalamaca sonucu yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonda Yeni Mahalle Gonca Sokak üzerinde 3 şüpheliyi durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.

Yapılan üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K. (29) tutuklandı. İ.Ö (31) ve M.G. (29) serbest bırakıldı.

AA / Ali Yıldırım - Güncel

Uyuşturucu, Hisarcık, Alaşehir, Manisa, Güncel, Haberler

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