Alaşehir'de sağanak hayatı etkiledi - Haberler

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Alaşehir'de sağanak hayatı etkiledi

AA - Ali Yıldırım - Güncel
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Alaşehir'de sağanak hayatı etkiledi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sağanak nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sağanak nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

İlçe merkezi ve mahallelerinde etkili olan yağış nedeniyle ev ve sokaklarda su baskınları yaşandı, birçok araç yolda kaldı.

İlçe merkezi girişindeki kavşağın su dolması nedeniyle kavşak yaklaşık yarım saat trafiğe kapatıldı. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde rögar kapakları yerinden çıkarken, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri taşan ve su dolan bölgelerde su çekme ve açma çalışmalarını yaptı.

Öte yandan ilçede dolu yağışı nedeniyle Horzumalayaka Mahallesi Suluca mevkisindeki meyve bahçeleri, üzüm bağları ve sebze bahçeleri zarar gördü.

AA / Ali Yıldırım - Güncel

Hisarcık Alaşehir Manisa su Güncel Haberler

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