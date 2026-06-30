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Zonguldak'ta çıkan yangında 2 hektar fındıklık alan yandı

Zonguldak'ta çıkan yangında 2 hektar fındıklık alan yandı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çalı yakmak için ateşlenen yangın fındık bahçesine sıçradı. Yaklaşık 2 hektar fındıklık alan zarar gördü.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çıkan yangında 2 hektar fındıklık alan zarar gördü.

Gökhasan köyü Meyre mevkisindeki fındık bahçesinde, çalı yakmak için yakılan ateş çevreye yayıldı.

Alaplı Orman İşletme Müdürlüğü, Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, jandarma ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 2 hektar fındıklık alan yandı.???????

Kaynak: AA / Tuncay Tokay
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