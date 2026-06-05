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Zonguldak'ta Aile Sağlığı Merkezi'ne giren yılanı itfaiye çıkardı

Zonguldak'ta Aile Sağlığı Merkezi'ne giren yılanı itfaiye çıkardı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne giren yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı. Olay anı cep telefonuyla kaydedilirken, itfaiye amiri havaların ısınmasıyla yılan ihbarlarında artış olduğunu belirtti.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Aile Sağlığı Merkezi binasına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Alaplı 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde yılan olduğunu fark eden personel, durumu Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekiplerince yakalandı. Yılanı görenler kısa süreli panik yaşadı.

Yılan daha sonra yerleşim yerinden uzak bir alanda doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yılanın duvardaki görüntüsü ise sağlık çalışanlarının cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Alaplı Belediyesi İtfaiye Amiri Çetin Güner, gazetecilere, havaların ısınmasıyla yılanların insanların yaşam alanlarına girmesinde artış yaşandığını söyledi.

Son 5 gün içinde 7 defa yılan ihbarı aldıklarını belirten Güner, "Gereken müdahaleleri yaptık. Bu gibi durumlarla karşılaşan vatandaşlarımız hiç müdahale etmeden bize haber versinler." dedi.

Kaynak: AA / Tuncay Tokay
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