Alanya Kalesi'nde Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

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Antalya'nın Alanya ilçesindeki sarp kayalıklarda mahsur kalan bir keçi, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Amatör balıkçıların ihbarıyla harekete geçen ekipler, keçiyi 30 dakikalık çalışma ile kayalıklardan indirerek tedavi edilmek üzere veterinere teslim etti.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Alanya Kalesi'nde bulunan sarp kayalıklarda mahsur kalan keçiyi, sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

Cilvarda Burnu'nun sarp kayalıklarında görülen bir keçinin 3 gündür aç ve susuz olduğunu değerlendiren amatör balıkçılar, durumu Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Zodyak bot ve tekne ile bölgeye giden ekipler, halatlarla mahsur kalan keçiye ulaştı.

Ekipler, yaklaşık 30 dakika süren çalışmayla keçiyi kayalıklardan indirerek bota aldı.

Açlık ve susuzluktan bitkin düşen keçi, tedavi edilmek üzere Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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