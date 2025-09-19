Alanya'daki Yangınla Mücadele Sürüyor

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Kargıcak Mahallesi'ne de sıçrayan yangınına ilişkin, "Aliefendi Mahallemizde dün gece çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle maalesef geniş bir alana yayıldı. Belediyemiz ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ile AFAD personelinin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Çalışmaları yakından takip ediyor, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Öte yandan yangın söndürme çalışmalarına askeri helikopter de destek verdi.

