Haberler

Alanya'daki Yangınla Mücadele Sürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Belediye, itfaiye, orman müdürlüğü ve AFAD ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangından etkilenenlere geçmiş olsun dilekleri iletildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Kargıcak Mahallesi'ne de sıçrayan yangınına ilişkin, "Aliefendi Mahallemizde dün gece çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle maalesef geniş bir alana yayıldı. Belediyemiz ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ile AFAD personelinin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Çalışmaları yakından takip ediyor, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Öte yandan yangın söndürme çalışmalarına askeri helikopter de destek verdi.

Haber- Kamera: Alkın BİRİCİK/ALANYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uğur Karakullukçu'nun kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde

Kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi! Şehirde dalga boyu 5 metreyi buldu

Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı! Şehirde dalga boyu 5 metreyi buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.