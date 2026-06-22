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Zirai alan yangını helikopter desteğiyle söndürüldü

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Antalya'nın Alanya ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, helikopter destekli müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde zirai alanda çıkan yangın helikopter destekli çalışmayla kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 dönüm zarar gördü.

Yangın, sabah saatlerinde Değirmendere Mahallesi'ndeki zirai alanda çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark edenlerin ihbarıyla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alanya İtfaiye Müdürlüğü'nden, Alanya Belediyesi'nden ve Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'nden ekipler sevk edildi. Alevlere karadan müdahale eden ekiplere, yangın söndürme helikopteri de destek verdi.

HELİKOPTERLE MÜDAHALE

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılma riski bulunan yangın ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 1 dönüm zirai alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

VATANDAŞA UYARI

Orman ve itfaiye ekipleri, hava sıcaklıklarının arttığı bu dönemde vatandaşların özellikle zirai alanlar, bahçeler, ormanlık alanlara yakın bölgelerde ateş yakmamaları, anız, bahçe atığı temizliği yaparken dikkatli olmaları uyarısı ve duman ya da yangın belirtisinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasını istedi.

Haber-Kamera: Alkın BİRİCİK / ALANYA (Antalya), (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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