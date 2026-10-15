Alanya'da yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık iddiasında 2 şüpheli tutuklandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, sosyal medyada yüksek kazanç vaadiyle ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, Y.A'nın sosyal medyada gördüğü yatırım ilanındaki telefon numarasını arayarak iletişime geçtiği kişilerce 3 milyon 300 bin lira dolandırıldığı belirlendi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA