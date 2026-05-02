Alanya'da yolda bulunan 700 avro sahibine teslim edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin yolda bulduğu 700 avro sahibine ulaştırıldı.

Şekerhane Mahallesi Gücüoğlu Sokak'ta 700 avro bulan bir kişi, parayı Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim etti.

Yapılan araştırmada paranın sahibinin Hıdır Ersan olduğu belirlendi. Ersan, haber verilmesi üzerine zabıta müdürlüğüne gelerek parasını teslim aldı.

Ersan'ın parayı düşürme anı ise bir iş yeri kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yere düşen paranın bir süre sonra yoldan geçen bir kadın tarafından alındığı görüldü.