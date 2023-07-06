Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'den yapımı tamamlanmak üzere olan kreşe ziyaret: Bu yıl içerisinde eğitime açacağız

Alanya Belediyesi Hanife Cebeci Kreş ve Çocuk Akademisi projesinde çalışmalar devam ediyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel kreş projesinde incelemelerde bulunurken kendisine Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Karamut, sorumlu teknik ekip ve hayırsever Ahmet Cebeci eşlik etti.

YÜCEL: KREŞİMİZİN %80'İ TAMAMLANDI

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel incelemelerin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Her şeyin eğitimle olacağını düşünen bir yönetim anlayışıyla merkezde batıda ve doğuda etüt merkezlerimizden sonra kreşlerimize önem verdik. Merkezdeki Kreş ve Çocuk Akademimiz neredeyse öğrenci sayısının 2 katından fazla bir talep aldı. Şimdi de doğu bölgemizde Mahmutlar'a kazandıracağımız Hanife Cebesi Kreş ve Çocuk Akademimizde incelemede bulunduk. Kreşimizin %80'ini tamamladık. Geriye kalan kısmını da en hızlı şekilde tamamlayıp bu yıl içerisinde burayı da eğitime açacağız. Gelecek nesillere iyi bir yaşam alanı bırakmak için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizi de kat kat arttırarak sürdüreceğiz"