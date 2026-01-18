Haberler

Alanya'da Müstakil Evde Çıkan Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangında 71 yaşındaki Ramazan Özen yaşamını yitirdi. Yangının sobadan çıktığı düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde müstakil evde çıkan yangında Ramazan Özen (71) yaşamını yitirdi.

Yangın, Alanya'nın Güzelbağ Mahallesi'nde Ramazan Özen'e ait müstakil evde meydana geldi. sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına başladı. Yangın sırasında evde bulunan Ramazan Özen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özen'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

