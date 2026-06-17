Alanya'da otelde fenalaşan turist kaldırıldığı hastanede öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde ailesiyle tatil yapan 51 yaşındaki Moldovalı turist, otel havuzunda fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde fenalaşan Moldovalı turist, hastanede yaşamını yitirdi.
Okurcalar Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Moldovalı Alexandru İunac (51) havuz başında şezlongda güneşlenirken fenalaştı.
Personelin ihbarı üzerine otele 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Ekibin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İunac, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Turistin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Mert Cantürk