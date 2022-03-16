Turistin sahile vuran deniz analarını kurtarma çabası

Turistler ve vatandaşlar sahildeki deniz analarını sopalarla itip denizle buluşturdu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya İlçesi deniz anaları ve salyangozlar sahile vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde iki kez plajlara deniz anası ve deniz salyangozu vururken, bugün sabah yine Galip Dere Plajı'na 6 deniz anası sahile vurdu. Kumun üstende irili ufaklı deniz analarını gören vatandaşlar ise ellerine aldıkları sopalarla, dalgalara aldırmadan deniz analarını tekrar açıklara bıraktılar.

Halil Çığıl adlı vatandaş bir kaç kez sahile vurmuş deniz anası gördüğünü söyleyerek, "Ancak bu kadar çok değillerdi. Bazıları canlı gibi. Tekrar onları denize atacağım" dedi.

Kazak bir kadın turist ise dalgalara aldırmadan suyun içine girerek elinde bulunan bir dal parçası ile deniz analarını bir bir denize attı. Kadın turist, "Her türlü canlının hayatını kurtarmak çok güzel bir duygu" dedi. Bazı turistlerin ise güzel havayı fırsat bilerek denize girdikleri gözlendi.