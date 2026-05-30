Alanya'da yabancı turist otel odasında ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde tatil yapan Rus uyruklu Rafael Vakhitov (53), odasında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yabancı turist kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Rus uyruklu Rafael Vakhitov'un (53) odasında uzun süre hareketsiz kalması üzerine eşi, durumu otel personeline bildirdi.
Durumun 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine otele giden ekipler, Rus turistin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Turistin cenazesi, otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt