Husumetlisi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde Mehmet Karadaş'ı pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde Mehmet Karadaş'ı, çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Z.A. ve beraberindeki 2 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden Z.A. ve İ.Ö. tutuklanırken, Ş.S. adli kontrolle serbest bırakıldı.
Erkan UYSAL/ANTALYA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı