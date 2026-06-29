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Husumetlisi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

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Antalya'nın Alanya ilçesinde Mehmet Karadaş'ı pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde Mehmet Karadaş'ı, çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Z.A. ve beraberindeki 2 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden Z.A. ve İ.Ö. tutuklanırken, Ş.S. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Erkan UYSAL/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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