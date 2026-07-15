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Alanya'da şarampole düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Alanya'da şarampole düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü. Sürücü hafif yaralanırken, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

O.G. idaresindeki 07 NBE 50 plakalı otomobil, Değirmendere Mahallesi Kadıpınarı Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole düştü.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü O.G'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
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