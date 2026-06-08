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Alanya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kavşakta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mahmutlar Mahallesi Kumru Sokak'ta E.P. idaresindeki motosiklet, kavşakta Ş.Ö. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı kavşaktaki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobil ile motosikletin çarpışma anı yer alıyor.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
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