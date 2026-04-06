Alanya'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüjdeki ağaca çarpması sonucu yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
M.N. idaresindeki 07 BDB 551 plakalı otomobil, Türkler Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mert Cantürk