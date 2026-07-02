Haberler

Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü

Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Otel misafirleri tahliye edilirken yangında hasar oluştu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle otelde kalan misafirler tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangın hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
ABD ordusuna ait helikopter Umman Denizi'ne acil iniş yaptı: 1 kişi kayıp

Trump'ın kabusu bitmedi! Ülkeye yine ABD askeri cenazesi gidecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye Lookman'dan sonra bir çalım daha

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye Lookman'dan sonra bir çalım daha
Aman Haaland görmesin! Yıldız futbolcuyu fena taklit etti

Dünya bu görüntüyü konuşuyor!
Bir devrin sonu! Efsane otomobilin üretimi resmen sona erdi

Bir devrin sonu! Efsane otomobilin üretimi sona erdi
Ganalı şamanın yeni kehaneti tüm dünyada büyük ses getirecek

Ganalı şamanın yeni kehaneti tüm dünyada çok büyük ses getirecek
Meksika'da Dünya Kupası kutlamalarında 3 kişi nefessiz kalarak hayatını kaybetti

1 milyon kişi sokaklara indi, çok sayıda kişi nefessiz kalarak öldü
Türk futbolunun tarihi kulübü, ''Artık yorulduk'' diyerek ligden çekildi

Türk futbolunun tarihi kulübü, ''Artık yorulduk'' deyip ligden çekildi
Destici'den komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki: O dili koparırız

Parti lideri ünlü komedyeni açık açık tehdit etti: O dili koparırız