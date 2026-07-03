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Alanya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Sürücü hastaneye kaldırılırken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde Y.Y.K. (17) idaresindeki 07 CMA 503 plakalı motosiklet, A.A.S'nin (35) kullandığı 34 KFR 639 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hafif ticari araç sürücüsü A.A.S, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
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